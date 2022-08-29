غوارديولا ينهي الجدل الدائر حول رحيل برناردو سيلفا

حسم الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرب مانشستر سيتي، الجدل الدائر حول أحد نجوم الفريق السماوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزها “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في موقع التواصل تويتر: “برناردو سيلفا سيبقى في مانشستر سيتي”.

وأضاف غوارديولا: “لقد كنت واضحًا بشأن هذا الأمر، برناردو لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يقدّم لنا العديد من الأشياء. إنه لاعب مهم للغاية، ويمكنه اللعب في 5 مراكز”.

يُشار الى أن العديد من التقارير الصحفية، ربطت برناردو سيلفا بالانتقال إلى صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشارك اللاعب البرتغالي أساسيًا في آخر مباراتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما بدأ الموسم على مقاعد البدلاء.