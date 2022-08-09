الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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غونزاليس يفاجئ برشلونة

منذ ساعة واحدة
نيكو غونزاليس

نيكو غونزاليس

موقع kooora
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أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن “نيكو غونزاليس” لاعب وسط برشلونة، قرّر الرحيل عن صفوف الفريق، هذا الصيف.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيكو صاحب الـ20 عاما، يدرك صعوبة المشاركة في الموسم الجديد، وطلب الخروج على سبيل الإعارة حتى يمكنه اللعب معه بشكل مستمر.

وأضافت الصحيفة: “نيكو طلب من تشافي السماح له بالرحيل، ما فاجأ المدرّب، لكنه تفهّم أسباب هذا القرار”، مشيرةً إلى أنه بعد موافقة تشافي، تحدث نيكو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وأخبره أن هدفه الأول هو الانتقال لصفوف فالنسيا.

وتابعت الصحيفة: “نيكو تحدث مع جاتوزو المدير الفني لفالنسيا، وضمن له الإيطالي المشاركة، وبالمناسبة يريد جاتوزو أيضا عبد الصمد الزلزولي على سبيل الإعارة من برشلونة”.

الى ذلك، أفادت الصحيفة بأن برشلونة وافق على إعارة نيكو، لكن بشرط واحد، وهو أن يجدّد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024، لمدة عام واحد على الأقل حتى 2025، ويفكر اللاعب في الأمر لأنّ رغبته في الرحيل واضحة.

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