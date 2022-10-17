غياب ساني عن بايرن بسبب تمزق عضلي

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أن لاعبه ليروي ساني أصيب بتمزق في عضلة الفخذ، خلال الفوز 5-صفر على ضيفه فرايبورج، ما يثير الشكوك حول انضمامه لتشكيلة ألمانيا في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق الشهر المقبل.

وقال بايرن إن ساني أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى ولم يحدد فترة غيابه، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

وقدم الجناح البالغ عمره 26 عاما أداء جيدا مع العملاق الألماني بتسجيل عشرة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، منها خمسة أهداف في آخر خمس مباريات. وساهم ساني بهدف وتمريرة حاسمة أمام فرايبورج.

ولم تعلن ألمانيا بعد تشكيلتها النهائية لكأس العالم التي تقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول. وستبدأ ألمانيا مشوارها أمام اليابان يوم 23 من الشهر المقبل في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

ويحل بايرن ضيفا على أوجسبورج في كأس ألمانيا يوم الأربعاء ثم على هوفنهايم في الدوري المحلي يوم السبت، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.