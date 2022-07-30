فائق حسن يستعين بأغنية أصالة ليرد على طليقته

أعلنت طليقة الشاعر العراقي فائق حسن عن استرداد أغراضها بمساعدة شرطة دبي، وذلك بعد ساعات من اتهامها طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة باقتحام منزلها والتحفظ على أغراضها.

وكتبت مارتا حامد عبر حسابها الشخصي على سناب شات وحهت خلالها الشكر لحاكم الإمارات وحاكم دبي قائلة: “شكرا لقيادتكم الحكيمة، ولإنسانيتكم التي تدرس يا قائد الإمارات العظيمة ويا أمير النزاهة حاكم دبي محمد بن راشد، لكم من أطفالي سلام، حقوق المرأة في دبي يكفلها حكامها الأشراف”.

واتهمت مارتا حامد طليقة فائق حسن في بث مباشر مع الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة باقتحام منزلها أثناء سفرها ورمي أغراضها.

وفي أول تعليق له نشر فائق حسن، مقطع من أغنية “بالسلامة” لزوجته أصالة نصري، التي طرحتها أمس الجمعة 29 يوليو، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واختار زوج أصالة، مقطع محدد من أغنية بالسلامة، وهو: (النوايا مش سليمة بعدهم أكبر غنيمة .. زيدنا يعني مقلناش)، ما جعل المتابعين يظنون بأن رد غير مباشر على طليقته مارتا حامد، بعد اتهام الأخيره له ولزوجته باقتحام منزلها وسرقة أغراضه.