فابريغاس يصل إيطاليا.. ويقرر التوقيع لنادٍ في الدرجة الثانية

انضم سيسك فابريغاس لاعب وسط برشلونة وأرسنال وتشيلسي السابق لنادي كومو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم في صفقة انتقال مجاني اليوم الاثنين لمدة عامين.

وأصبح الدولي الإسباني السابق لاعبا حرا بعد أن رحل عن موناكو الفرنسي في نهاية الموسم الماضي.

واحتل كومو المركز 13 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي الموسم الماضي بعد صعوده من الدرجة الثالثة في 2020-2021.

وأعلن كومو وصول اللاعب البالغ عمره 35 عاما في مقطع فيديو على انستغرام كتب تحته “كل الشائعات صحيحة”.

وكان فابريغاس ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي.

ولاقى فابريغاس ترحيبًا من جماهير كومو فور وصوله إلى مقر الفريق، وقبل خضوعه للكشف الطبي وتوقيع العقد.

وتأسس نادي كومو في 1907، وينشط في منافسات الدوري الإيطالي في الدرجة الثانية، وسبق وأن ظهر في (الكالتشيو).

وانتهى عقد فابريغاس مع موناكو في يونيو/ حزيران الماضي، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها مع الفريق.

وعانى فابريغاس خلال الموسم الماضي 2022/2021 من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، إذ لعب 5 مباريات فقط بمختلف المسابقات.

وشارك فابريغاس في 68 مباراة مع موناكو منذ الانضمام إليه في موسم 2019/2018، أحرز من خلالها 4 أهداف وصنع 9 آخرين.