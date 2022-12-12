فاجعة تهزّ بريطانيا.. بحيرة متجمّدة تُنهي حياة ثلاثة أطفال!

هزت حادثة مأساوية بريطانيا، أمس الأحد، إثر وفاة ثلاثة أطفال بعد سقوطهم في بحيرة متجمدة، في حين يرقد طفل رابع مصاب في حالة حرجة في المستشفى.

بحسب صحيفة “غارديان”، فإنّ الأطفال الذين سقطوا في بحيرة في منطقة ويست ميدلاندس، تبلغ أعمارهم 8 و10 و11 سنة.

ولدى إخراج الأطفال من البحيرة في متنزه “بابس ميل” في محمية طبيعية، كانت قلوبهم قد توقفت عن العمل، من جراء السقوط في البحيرة المتجمدة.

فيما كان قد جرى إبلاغ السلطات عن وجود 6 أطفال في البداية، وهو ما جعل عناصر الإنقاذ يواصلون عمليات البحث اليوم الإثنين.

إلى ذلك، أوضحت الشرطة أنّه ليست ثمة تقارير عن أطفال مفقودين في المنطقة، لكن البحث سيتواصل لأجل التأكد من عدم وجود أي مفقود.

هذا وهرع عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع البحيرة من أجل إخراج الأطفال، وعندما حاول عنصر من الشرطة أن يغطس في المياه المتجمدة أصيب بتراجع كبير في حرارة الجسم.

فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية للأطفال إثر إخراجهم من المياه المتجمدة، ثم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة.

بدورها، نبهت السلطات المحلية في المنطقة، الآباء إلى ضرورة تحذير أبنائهم من مغبة اللهو مع الجليد، لأنه قد يودي بحياتهم.

كما بادر عدد من المسؤولين المحليين إلى الإعراب عن التعاطف والتضامن مع عائلات الضحايا، واصفين حالتهم بـ”المُدمرة”، إثر فقدانهم فلذات الأكباد.