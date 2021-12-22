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فاجعة كروية.. وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي أثناء الإحماء

22 - ديسمبر - 2021

الرقادي

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية العمانية نبأ وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراته أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وكشفت تقارير إعلامية عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.

ويظهر فيديو من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، حيث اندهش المذيع بداية من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا بأن هناك حالة وفاة في الملعب، ويعلن تأجيل مباراة الفريقين.

وسارع الجهاز الطبي بنقل اللاعب مخلد الرقادي إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء، لكنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه وتم إعلان وفاته بشكل رسمي.

وتوفي مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القم بيانا بعد وفاة اللاعب قال فيه: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة -ومجلس إدارة نادي مسقط- وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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