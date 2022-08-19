فادي أبي سمرا لصوت بيروت إنترناشونال: ردة فعل الناس تجاه شخصيتي في "من إلى" فاجأتني

فادي أبي سمرا ممثل مسرحي عتيق قدم عددا كبيرا من المسرحيات والأفلام السينمائية اللبنانية التي حصدت جوائز لكنه قال لصوت بيروت إنترناشونال أن مشاركته في المسلسلات التلفزيونية أعطته انتشاراً كبيرا لم ينله سابقاً.

حاليا يشارك في مسلسل ” من إلى” الذي يعرض على منصة ” شاهد” كما يستعد لتصوير مسلسل ” صالون زهرة٢” إلى جانب نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار ومن إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة ” صباح إخوان” كما سيشارك في الجزء الثالث من مسلسل ” للموت” الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٣ وعن هذا العمل يقول ” أنا لا أحبذ الأجزاء في الأعمال الدرامية لكن إلتزامي الأخلاقي في عمل شاركت في جزئيه الأول والثاني جعلني أعطي موافقتي لشركة ” إيغل فيلمز” للمشاركة في ” للموت٣” مع أني لا أعرف كيف سيتطور الخط الدرامي لشخصيتي في المسلسل ولم أعقد بعد جلسة مع الكاتبة نادين جابر للتشاور وأعتقد أن الأمر لن يكون سهلا عليها في إنجاز جزء ثالث من عمل درامي ناجح لكننا في الإنتظار وإن شاء الله يكون النجاح حليفنا في رمضان المقبل.

أما عن دوره في ” صالون زهرة٢” فيؤكد أن الحلقات الخمسة التي قرأها حتى الان للكاتبة كلوديا مرشليان جيدة جدا وفيها حس كوميدي ولا يزال الحي الشعبي والصالون النسائي هما محور الأحداث، وسيبدأ التصوير في بداية شهر أيلول المقبل ويستمر نحو ٥٠ يوما قبل أن ينشغل الجميع بتصوير مسلسلات رمضان.

وبخصوص دور ” خليل” الذي قدمه في مسلسل ” من إلى” إلى جانب قصي خولي قال” أنا سعيد جدا بتفاعل الناس مع شخصية ” خليل” المحورية في هذا العمل حيث كنت الشخصية الندية للبطل وردة فعل الناس لم أتوقعها وهذا العمل تلقيت مدحا كثيرا عليه من الجمهور العربي عموما والمصري تحديدا وقد تلقيت عرضا من أحد المنتجين المصريين للمشاركة في عمل مصري قريبا.

وأخيرا هل يواجه صعوبات في التعامل مع شركتي إنتاج متنافستين هما ” صباح إخوان” وإيغل فيلمز” أشار أن علاقته جيدة مع الجميع وفي النهاية هو ممثل وعمله يحتم عليه أن يعمل في هذا المجال مع الكل دون استثناء.