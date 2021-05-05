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فادي ابي سمرا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انا شرير في “للموت” و”2020 ” انما افضل التنوع

5 - مايو - 2021
آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 8:09 مساءً
فادي أبي سمرا

فادي أبي سمرا

هنادي عيسى
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فادي ابي سمرا ممثل اكاديمي خريج معهد الفنون الجميلة, شارك في افلام سينمائية عديدة حصدت جوائز عربية . كما له باع طويل في المسرح اللبناني. حاليا يتابعه الجمهور بعملين يعرضان في رمضان هما “للموت” و2020 وفي المسلسلين يقدم شخصيتين شريرتين. فماذا يقول فادي ابي سمرا لصوت بيروت انترناشونال عن دوره في “للموت” “احببت “امين” الذي العب دوره في هذا العمل لانه شخصية متلونة ومراوغة , وقد قرأت تعليقات سلبية عني وللاسف لا يزال الناس في العالم العربي يمزجون بين الممثل والشخصية التي يلعبها علما ان البعض يميزون وانا سعيد بالتفاعل الحاصل مع “للموت” وعندما قرأت نصه توقعت ان يحدث ضجة اثناء عرضه بفضل المفاجآت والتشويق في الاحداث.

اما عن مسلسل 2020 وتقديمه ايضا شخصية شريرة معادية للبطل صافي “قصي الخولي” فيقول “لا اخفي على احد انني لا احبذ ان يضعني المخرجون في اطار تمثيلي واحد لكنني اذا عدت الى الوراء قليلا وتحدثت عن بداية دخولي الى الاعمال الدرامية التلفزيونية اذكر انني قدمت دور المحقق اللطيف في مسلسل “نص يوم ” مع تيم حسن ونادين نسيب نجيم ثم شاركت في مسلسل “الهيبة العودة” بدور “هولو” تله مشاركتي في “دقيقة صمت” مع عابد فهد وستيفاني صليبا وفيه كان دوري لشخص معدم ومنطوي على نفسه وكاركتيره ضعيف وبعد ذلك الى ان عرض عليً مسلسلي 2020 و”للموت” وبهذا السجل اكون قدمت مجموعة من الادوار المختلفة ولم اكن محصورا في “الشر”.

اما عن جديده فيشير فادي ابي سمرا انه يشارك في مسلسل “باب الجحيم” من اخراج امين درة وانتاج “صباح اخوان” وهذا العمل يتألف من جزئين وكل واحد منه 8 حلقات وسيعرض على منصة “شاهد” وهو يتناول احداث تدور في العام 2050.

ويوضح فادي ابي سمرا انه تأخر بدخوله الى عالم الدراما التلفزيونية رغم انه يعمل منذ سنوات طويلة في السينما والمسرح لكن التلفزيون وسيلة اسرع في الانتشار بين الناس وقد حصدت شهرة واسعة بعد ظهوري عبر المحطات التلفزيونية.

وعن الاعمال التي يتابعها في رمضان يقول انه مشغول بالتصوير ولم يستطع ان يتابع اعماله المعروضة لكنه بعد انتهاء الشهر الفضيل سيحرص على مشاهدة عدد من المسلسلات ومنها “لعبة نيوتن: لمنى ذكي و”ونسل الاغراب” لاحمد السقا وامير كرارة.

وبالنسبة لمشاركته في افلام سينمائية اكد انه صور فيلما في تونس بعنوان “شرف” ويتمنى ان يعرض قريبا. وعن المسرح يقول اخيرا انه يأمل عودة الحياة الى خشبات المسارح في لبنان التي توقفت بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية وجائحة كورونا. وبما انه المدير في مسرح “دوار الشمس” سنسعى لتقديم اعمال مسرحية في المستقبل القريب.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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