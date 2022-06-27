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فاقد لـ 95% من بصره يحطم ارقاما قياسية في موسوعة غينيس.. بالفيديو

منذ 3 دقائق
شخص كفيف - صورة تعبيرية

شخص كفيف - صورة تعبيرية

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حطم متزلج ياباني فقد 95% من بصره بسبب المرض رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال أداء 33 قفزة أولية في دقيقة واحدة وهو معصوب العينين، ثم 122 قفزة أولية متتالية وهو معصوب العينين.

قال روزي أوشي، الذي فقد معظم بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي، إنه بدأ في التزلج على الألواح في سن 14 عاما، وبدأ يفقد قدرته على الرؤية بوضوح بعد بضع سنوات فقطـ بحسب موقع “upi”.

وصرح لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: “كلما فقدت بصرك أكثر، خسرت المزيد من الحيل، اختفت كل الحيل التي عملت بجد للحصول عليها.. فقط لأنك لا تستطيع الرؤية”.

وأضاف أوشي أنه رغم ذلك عمل على مضاعفة جهوده وتدرب على التزلج مع أصدقائه بينما كان بصره يتدهور، “لا يمكنني تغيير حقيقة أنني مصاب بمرض، لذلك اعتقدت أنني سأضطر إلى التعايش معه”.

وبشأن التدريبات، أوضح المتزلج الياباني أنه تسبب في إجهاد ظهره قبل أيام قليلة من محاولته الوصول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي لمعظم ألعاب التزلج على الجليد في دقيقة واحدة معصوب العينين من خلال إكمال 33 من الحيل.

وعبر أوشي عن فرحته بالإنجاز قائلا “كنت ألهث بالفعل لالتقاط أنفاسي في أقل من 30 ثانية، لم أستطع إلا أن أضحك لأنني لم أكن حتى في منتصف الطريق، لم أكن أعرف عدد المرات التي تمكنت فيها، لكن كل ما أعرفه هو أن ساقي متيبستان للغاية الآن”.

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