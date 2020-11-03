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فانوس علاء الدين “السحري” بـ200 ألف دولار

منذ 7 دقائق
فانوس علاء الدين

فانوس علاء الدين

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غشّ محتالون طبيباً وباعوه قطعة أثرية شبيهة لمصباح علاء الدين السحري بمبلغ وقدره 200 ألف دولار واعدين إياه بأن هذا الفانوس قادر على تحقيق كل أحلامه.

وقام محتالون ببيع قطعة أثرية تشبه مصباح علاء الدين السحري إلى طبيب بمبلغ وقدره 200 ألف دولار.

وزعم المحتالون أن لهذه القطعة تأثيراً ووعدوا الرجل بأنها ستلبي مختلف رغباته، بحسب ما كتبته قناة “ND” الهندية.

وقال الطبيب إنه “قابل المحتالين عندما جاء إلى منزلهم لعلاج امرأة وأطلق عليها المحتالون اسم “الأم المريضة”، حينها بدأوا بإقناع الطبيب بأنهم يمكن أن يجعلوه “ثريًا بشكل خرافي”.

وأضاف: “في إحدى زياراتي، ظهر علاء الدين الحقيقي أمامي، وبعد مرور وقت حتى أدركت أنه كان مجرمًا مقنعًا”.

ثم قال المحتالون إن لديهم “مصباح علاء الدين”، يفترض أنه قادر على إشباع أي رغبة، وعلى أثر ذلك عرضوا شراءه.

ثم رد الطبيب للمحتالين إنه “لن يتمكن من دفع المبلغ كاملاً (والمقدر بـ200 ألف دولار أميركي”. وبذلك، وافقوا على قبول مساهمة أولية قدرها (نحو 41500 دولار).

alaa dinوبعد تحويل الأموال إلى المحتالين، أدرك الطبيب أنه قد تم خداعه، ثم ذهب إلى الشرطة التي أكدت أنّ محتالين ارتكبوا في السابق جرائم مماثلة.

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