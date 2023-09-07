فان دايك: ليفربول يمر بمرحلة انتقالية

أشار فيرجيل فان دايك قائد ليفربول وهولندا أن فريقه الإنجليزي يمر بفترة انتقالية لكنه أكد أن لديه الكثير ليقدمه للنادي ولمنتخب بلاده بعد التعثر في المواسم الأخيرة.

وبعد أن كان معشوقا للجماهير ومحصنا أصبح المدافع البالغ عمره 32 عاما عرضة للانتقادات بسبب مستواه في الموسم الماضي، لكنه أبلغ الصحفيين بأنه خاض انطلاقة موسم مبشرة رغم طرده أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.

وأضاف أمام وسائل إعلام هولندية قبل مواجهة اليونان في أيندهوفن بتصفيات بطولة أوروبا اليوم الخميس “نحن في مرحلة انتقالية في ليفربول، من الرائع بالطبع أن المدرب (يورجن كلوب) لا يزال يعتبرني جزءا من الفريق الجديد، تحدثنا في الأسابيع الأولى بفترة الإعداد وأظهر ثقته بي”.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي المحبط في المركز الخامس بالدوري الممتاز وغاب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015-2016.

وشدد فان دايك، الذي أصبح قائدا لليفربول بعد انتقال جوردان هندرسون للاتفاق السعودي في يوليو تموز الماضي، إن دوره في الفريق يختلف عن المنتخب.

وتابع “أشعر بالفخر، إنها مسؤولية كبيرة لكن في منتخب هولندا نجتمع لأيام قليلة لذا فإن عدد مهام القيادة لا يكون كبيرا للغاية.

“توجد ارتباطات أكثر مع النادي داخل وخارج الملعب، تشترك في كل شيء تقريبا”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي.