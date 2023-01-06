فان دايك يغيب عن الملاعب لأكثر من شهر للإصابة

‭‭ ‬‬قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 6-1-2023) إن مدافعه فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج فان دايك قائد منتخب هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد يوم الاثنين الماضي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب الألماني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز غدا السبت “فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة.

“التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكنني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة. الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة.

“إنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. لم يتعرض لأي مشكلة عضلية من قبل ولم يذكر أي شيء بهذا الشأن أبدا لكنه حدث الآن”.

وكان اخر فترة طويلة غابها فان دايك عن الملاعب في موسم 2020-2021، تلك الفترة التي تعرض فيها دفاع ليفربول لإصابات كثيرة أبعدت جو جوميز وجويل ماتيب وفابينيو وجوردان هندرسون عن الملاعب.

وأضاف كلوب أن هندرسون، الذي غاب عن خسارة ليفربول على ملعب برنتفورد بسبب ارتجاج في المخ، عاد للتدريب قائلا “لقد فعل بالضبط ما تم السماح له بفعله أمس، التدريب بدون استخدام ضربات الرأس ومن اليوم سُمح له بكل شيء”.

وأشاد المدرب الألماني أيضا بصفقة ليفربول الجديدة كودي جاكبو الذي من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق أمام ولفرهامبتون غدا السبت عقب انضمامه من أيندهوفن، حيث دعم كلوب المهاجم الهولندي في التكيف سريعا مع الحياة في إنجلترا.

وقال كلوب “إنه لاعب كرة قدم جيد خاصة في المساحات الصغيرة ويجب التسديد من المسافات البعيدة وهداف ومراوغ جيد. يمكن لأي شخص يريد أن يعرف عنه يمكنه مشاهدة الكثير من الفيديوهات له. من الجيد أن تراه على الواقع أمامك.

“يبدو واعدا حقا وجاهزا. الحصص التدريبية تبدو مكثفة بالنسبة له. أشعر بإيجابية كبيرة نحوه. جاء من دوري جديد وصعب لكننا نتوقع تأثيرا إيجابيا”.

وقبل انتقاله ارتبط جاكبو بالانتقال للعديد من أندية الدوري الإنجليزي بينهم المنافس مانشستر يونايتد، لكن كلوب قال إن المهاجم البالغ عمره 23 عاما قرر القدوم إلى أنفيلد رغم ترتيب ليفربول في الدوري.

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة متأخرا بفارق سبع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى ويجد صعوبة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.