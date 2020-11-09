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“فتاة مصر الذهبية” تحقق إنجازاً تاريخياً بالتتويج بلقب “تشارلستون”

منذ دقيقتين
لاعبة التنس المصرية ميار شريف

لاعبة التنس المصرية ميار شريف

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تمكنت لاعبة التنس المصرية ميار شريف الملقبة بـ”فتاة مصر الذهبية” ، من تحقيق إنجازا تاريخيا تمثل بتتويجها الأحد ببطولة “تشارلستون الدولية للتنس” في الولايات المتحدة.

وتمكنت شريف الملقبة بـ”فتاة مصر الذهبية” من الفوز على البولونية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في نهائي البطولة بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3، حسبما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري.

وتعد الأميركية كريس إيفرت الأكثر تتويجا بلقب “تشارلستون” في 8 مرات سابقة، ثم الألمانية شتيفي غراف بأربعة ألقاب، والأميركية سيرينا ويليامز بثلاثة ألقاب.

وكانت بطلة التنس المصرية البالغة من العمر 24 عاما قد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لتأتي في المركز 163 عقب تأهلها للدور الرئيسي في بطولة “رولان غاروس” والتي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى أو “غراند سلام”.

وضمنت شريف تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لتصبح بذلك أول مصرية تحقق هذا الإنجاز أيضا.

واحتفالا بفوزها ببطولة تشارلستون، نشرت شريف على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” منشورا قالت فيه: “فخورة إني مصرية، وأهدي هذا الفوز لمصر ولكل المصريين”.

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