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"فرانس فوتبول" تعلن عن استحداث جائزة جديدة

منذ 38 دقيقة
جائزة فرانس فوتبول

جائزة فرانس فوتبول

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ستمنح خلال حفل الكرة الذهبية 2022، جائزة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الملتزمين في مشاريع مجتمعية وخيرية، تحت مسمى “جائزة سقراطيس” تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

وأكدت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، التي تمنح سنويا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في بيان اليوم الأربعاء: “جائزة سقراطيس ستمكن من تحديد أفضل الأعمال التضامنية التي يقوم بها الأبطال والبطلات الملتزمون بها”.

وأضافت أنه على ضوئها ستتم مكافأة المبادرات لصالح التكامل الاجتماعي أو التنمية البيئية أو مساعدة السكان المعرضين للخطر الشديد أو ضحايا الصراعات، على نحو يشبه إلى حد ما، على سبيل المثال، حملة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في عام 2020 لصالح الأسر البريطانية المحرومة.

وتم اختيار اسم سقراطيس، لاعب كرة القدم البرازيلي العبقري الذي توفي عام 2011، من قبل “فرانس فوتبول”، بسبب انخراط لاعب الوسط الدولي هذا في المسيرة الشهيرة والرومانسية “دمقرطة كورينثيانز”، في خضم دكتاتورية عسكرية في البرازيل في سنوات 1980، حيث اتخذ فريق كورينثيانز الذي كان يدافع عن ألوانه، الخيار الجريء لتقديم جميع قرارات النادي للتصويت.

وتكمل هذه الجائزة الملحقة الجديدة سجل حفل الكرة الذهبية المقرر في 17 أكتوبر المقبل في مسرح “شاتليه” في باريس والذي سيتم خلاله منح سبع جوائز.

فبالإضافة إلى كأس “كوبا” لأفضل لاعب شاب، وكأس “ياشين” لأفضل حارس مرمى، وكأس “غيرد مولر” لأفضل هداف، سيتم منح جائزة أفضل فريق في العام، وجائزة سقراطيس، إلى جانب أبرز جائزتين في الحفل: الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة في موسم 2021-2022.

يذكر أن في العام 2021، توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس والأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزتين المرموقتين.

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