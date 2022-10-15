فرانكفورت يقفز للمركز الرابع في الدوري الألماني بعد سحق ليفركوزن 5-1

قفز أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما سحق عشرة لاعبين من ضيفه باير ليفركوزن 5-1 اليوم السبت بفضل ركلتي جزاء من الياباني دايتشي كامادا.

ولدى بطل الدوري الأوروبي 17 نقطة من عشر مباريات ويتأخر بفارق الأهداف عن هوفنهايم ثالث الترتيب.

وتراجع ليفركوزن إلى المركز 16 بثماني نقاط.

وبعد سلسلة من الفرص حصل أينتراخت على ركلة جزاء بعد تدخل من إدموند تابسوبا على يسبر ليندستروم.

وانبرى المهاجم راندال كولو مواني للكرة لكن لوكاس هراديسكي أنقذها، وتدخل حكم الفيديو المساعدة لإعادة تنفيذ ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى.

وسدد كامادا الكرة في الشباك لينهي صاحب الأرض الشوط الأول لصالحه.

وأدرك ليفركوزن، في ثالث مباراة تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، التعادل في الدقيقة 56 بضربة رأس من بييرو هينكابي.

لكن سعادة ليفركوزن لم تدم سوى لدقيقتين إذ عوض كولو مواني إهدار ركلة الجزاء بإعادة التقدم لأينتراخت بضربة رأس.

وجعل ليندستروم النتيجة 3-1 في الدقيقة 65 بتسديدة من فوق هراديسكي وبعد ذلك بسبع دقائق أضاف كامادا الهدف الرابع من ركلة جزاء بعد طرد هينكابي لحصوله على الإنذار الثاني بعد إسقاط كولو مواني.

واختتم لوكاس ألاريو أهداف أينتراخت في الدقيقة 86 من مدى قريب في مرمى فريقه السابق، وهو الأول له في الدوري.