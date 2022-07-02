فرستابن وبيريز الأسرع بالجولة الحرة الأخيرة في سيلفرستون

سجل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى السبت بينما احتل زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثاني.

وتأكدت سيطرة رد بول بعد تفوق فرستابن (24 عاما) على جميع أقرانه عندما سجل أسرع لفة في الجولة وكانت دقيقة واحدة و27.901 ثانية متفوقا بفارق 0.410 ثانية على بيريز.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو المركز الثالث في الجولة بينما احتل سائقا مرسيدس البريطانيان جورج وراسل ولويس هاميلتون المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني سادس أسرع زمن في الجولة ليؤكد بذلك التوقعات بمنافسة بين الفرق الثلاثة الأولى في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق في وقت لاحق اليوم السبت.

ويتصدر رد بول الترتيب في قائمتي السائقين والصانعين ويسعى لتحقيق سابع فوز على التوالي بينما يتقدم فرستابن في قائمة السائقين بفارق 46 نقطة على بيريز صاحب المركز الثاني بعد أول تسعة سباقات في الموسم.

وفاز فرستابن ست مرات خلال الموسم الحالي بينما توج هاميلتون بطل العالم سبع مرات بلقب سباق بلاده في حلبة سيلفرستون ثماني مرات وهو رقم قياسي.