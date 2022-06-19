فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى

صمد ماكس فرستابن سائق رد بول أمام هجوم كارلوس ساينز سائق فيراري ليفوز بسباق جائزة كندا الكبرى الأحد ويحتفل بسباقه رقم 150 بتعزيز صدارته لبطولة العالم بفارق 46 نقطة.

وحقق السائق الهولندي البالغ عمره 24 عاما الفوز 26 في مسيرته متفوقا بفارق 0.9 ثانية على الإسباني ساينز الذي قلص الفارق بعد نزول سيارة الأمان إلى الحلبة لكنه ما زال في انتظار انتصاره الأول في البطولة.

واحتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم في تحول مفاجئ بعدما وصف السائق البريطاني سيارته بأنها لا يمكن قيادتها بسبب الارتدادات يوم الجمعة.

وحصل ساينز على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق، واستطاع فيراري تقليص الفارق من 80 إلى 76 نقطة خلف رد بول متصدر بطولة الصانعين.

وقال فرستابن بعد فوزه السادس هذا الموسم والسادس على التوالي لرد بول “كانت نهاية مثيرة حقا للسباق. ضغطت بكل ما لدي وبالتأكيد كارلوس كان يفعل الأمر ذاته.

“كنت أرى أنه يضغط ويقترب، لكن عندما تقوم بتفعيل الجناح الخلفي المتحرك يكون الهجوم أسهل كثيرا. اللفات الأخيرة كانت ممتعة”.

وأوضح ساينز أنه حاول بكل وسيلة لتحقيق الفوز على حلبة تحمل اسم الراحل جيل فيلنيف أسطورة فيراري.

وتابع “كنا قريبين للغاية من الفوز اليوم. سأنظر للإيجابيات وأواصل المحاولة في السباق التالي”.

وانسحب سيرجيو بيريز زميل فرستابن في اللفة الثامنة من 70 لفة بسبب مشكلة في صندوق التروس، ورغم ذلك حافظ السائق المكسيكي على المركز الثاني في البطولة.

وانطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز 19 بسبب عقوبة المحرك وأنهى السباق في المركز الخامس، لكنه يتأخر الآن بفارق 49 نقطة عن فرستابن.