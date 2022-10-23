فرستابن يفوز بسباق أمريكا ورد بول يحسم لقب الصانعين

انتفض الهولندي ماكس فرستابن بعد خطأ فريقه رد بول في وقفة الصيانة الثانية ليفوز بسباق أمريكا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد ويحسم الفريق النمساوي لقب بطولة الصانعين بعد يوم من وفاة مالكه الملياردير ديتريش ماتشيتس.

ووضع رد بول حدا لهمينة مرسيدس على لقب الصانعين في آخر ثمانية مواسم.

وبدا لويس هاميلتون سائق مرسيدس في طريقه لتحقيق فوزه الأول في الموسم لكنه اكتفى بالمركز الثاني في حلبة الأمريكيتين.

وقال فرستابن بعد عبور خط النهاية “هذا من أجل ديتريش”.

واللقب هو الأول لرد بول منذ 2013 عندما نال الثنائية أربع مرات متتالية مع الألماني سيباستيان فيتل في نهاية حقبة المحركات ذات الثماني اسطوانات.

وكان فيراري بحاجة للتفوق بفارق 19 نقطة على رد بول في تكساس للحفاظ على آماله، لكن شارل لوكلير كان السائق الوحيد في الفريق الذي عبر خط النهاية في المركز الثالث بعد الانطلاق من المركز 12.

وانسحب كارلوس ساينز سائق فيراري في اللفة الأولى رغم انطلاقه من المقدمة، إذ اصطدم مع جورج راسل سائق مرسيدس.

ويملك رد بول 656 نقطة مقابل 469 نقطة لفيراري.

وهذا هو الفوز 13 هذا الموسم لفرستابن ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر مع فيراري وفيتل، كما أنه رقم 33 في مسيرته والثاني له على التوالي في تكساس.

وكان السائق الهولندي البالغ عمره 25 عاما حصد لقب السائقين للموسم الثاني على التوالي في اليابان قبل أسبوعين.

وأبلغ كرستيان هورنر رئيس رد بول سائقه فرستابن بعد تحقيق الفريق النمساوي الفوز 15 في 19 سباقا “ماكس فرستابن أنت بطل العالم، نحن أبطال العالم، أشكرك كثيرا.

“شكرا ديتريش ماتشيتس على ما قدمته لنا ولهذا الفريق، اللقبان من أجلك”.

* وقفة صيانة طويلة

انتزع فرستابن الصدارة في المنعطف الأول في السباق وفرض سيطرته عليه حتى وقفة الصيانة الثانية له للتحول من الإطارات الصلبة إلى المتوسطة في اللفة 36 من أصل 56.

واستمرت وقفة الصيانة 11.1 ثانية بسبب مشكلة في تغيير الإطار الأمامي الأيسر.

وعاد فرستابن إلى الحلبة في المركز السادس خلف لوكلير الذي تقدم عليه خلال وقفة الصيانة، مع وجود هاميلتون في المركز الرابع قبل خضوع ثلاثة سائقين في المقدمة لوقفة الصيانة الثانية.

وتهكم فرستابن عبر دائرة الاتصال مع رد بول “رائع”.

وبدأ سائق رد بول في تقليص الفارق، وتجاوز لوكلير بشكل رائع قبل أن يطارد هاميلتون وينتزع منه الصدارة قبل ست لفات من النهاية ويفوز بفارق 5.023 ثانية على السائق البريطاني.

وقال فرستابن “كان سباقا صعبا، كان يسير على ما يرام ثم حدث ما حدث في وقفة الصيانة والتي استمرت لفترة أطول عما أردت، كان علي القتال للعودة إلى المقدمة، قدمنا كل ما لدينا اليوم”.

واحتل سيرجيو بيريز المركز الرابع مع رد بول متفوقا على راسل الذي حصد نقطة إضافية بتحقيق أسرع لفة.

وجاء لاندو نوريس سادسا مع مكلارين.

وعبر فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين خط النهاية في المركز السابع مع ألبين على الرغم من الحادث الهائل مع زميله المقبل لانس سترول سائق أستون مارتن حيث ارتفعت مقدمة سيارة ألبين لتنزل سيارة الأمان إلى الحلبة للمرة الثانية.

وكانت سيارة الأمان نزلت إلى الحلبة بعد انسحاب فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو في اللفة 18.

واحتل سيباستيان فيتل المركز الثامن مع أستون مارتن وتصدر السباق لفترة قصيرة قبل أن يتعرض لمشكلة في وقفة الصيانة الثانية.

وجاء كيفن ماجنوسن في المركز التاسع مع هاس، فيما حصد يوكي تسونودا النقطة الأخيرة في السباق لصالح ألفا تاوري المملوك لرد بول.