فرستابن ينتزع مركز أول المنطلقين في النمسا بعد فوزه بسباق السرعة

انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فوزه بسباق السرعة اليوم السبت.

وجاء سائقا فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعزز فرستابن صدارته لبطولة العالم بعد الحصول على ثماني نقاط، بينما قلص فيراري الفارق مع رد بول في بطولة الصانعين بعد حصول الفريق الإيطالي على 13 نقطة مقابل 12 نقطة لنظيره النمساوي.

وحافظ السائق الهولندي على سجله المثالي في سباقات السرعة هذا الموسم، إذ سبق له الفوز في إيمولا.