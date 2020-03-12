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فرض ‘حجر صحي’ على فريق ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

أجرى ريال مدريد كافة إجراءات الحظر والعزل بين لاعبي كرة القدم والسلة بالنادي بعد ثبوت إيجابية أحد لاعبي فريق كرة السلة لفيروس كورونا وفقا لقناة LaSexta التلفزيونية الإسبانية.

وعند معرفة إيجابية أحد لاعبي الفريق غادر جميع أعضاء النادي مركز فالديباس (مركز تدريب النادي) على وجه السرعة ولم يتدرب فريق المدير الفني زين الدين زيدان كما كان مقررا يوم الخميس.

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على الرغم من أن الحالة الإيجابية كانت بين أعضاء فريق كرة السلة، إلا أن هناك مناطق مشتركة في مدينة ريال مدريد الرياضية تسببت في اضطرار كل من أعضاء كرة السلة وكرة القدم إلى مغادرة المركز على وجه السرعة ثم غلقه.

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