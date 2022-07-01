فرقة أدونيس تطلق أولى أغنيات ألبومها السادس

أطلقت الفرقة اللبنانية “أدونيس” أجدد أغنياتها “بس بحال”، أولى بشائر ألبومها الجديد، تمهيدا لجولة حفلات بين تونس ولبنان والأردن.

وعكفت الفرقة على تسجيل الأغنية الجديدة بين ثلاثة مدن عربية خلال الأسابيع الماضية، دبي وعمان وبيروت، كما أنها تروي عطش جمهورها لسماع موسيقاها عبر التمهيد لألبومها السادس، بعد النجاح الجماهيري المصاحب لألبومها الأخير “أعداء”، الذي ظهر للنور العام الماضي.

وتحتفل “أدونيس” بألبومها الجديد عبر جولة حفلات عربية تبدأ بها هذا الصيف، وتطل على ثلاثة من أهم المحافل الموسيقية في العالم العربي، بين مسرح “أوديون” بالأردن مرورا بمشاركتها في “مهرجان بعلبك الدولي” في لبنان يوم 10 تموز (يوليو)، ختاما بمشاركتها الإستثنائية في فعاليات “مهرجان قرطاج الدولي” في تونس يوم 19 تموز.

وتعقب جولة الحفلات تلك إحياء أدونيس جولتها الغنائية العالمية السنة الماضية، حيث مرت خلالها بين العاصمة الفرنسية باريس، دبي، وعمان، وأكبر حفلاتها في لبنان حيث حضر ما يزيد عن 7 آلاف شخص.

و”أدونيس” فرقة غنائية لبنانية بدأت رحلتها منذ 11 سنة، وضع حجر أساسها المغني أنطوني أدونيس وعازف الجيتار جوي أبوجودة، خلال دراستهما للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في بيروت. ومن ثم انضم إليهما نيكولا حكيم بعزف الايقاعات، وعازف البايس جيتار جيو فيقاني. في حصيلتها خمسة ألبومات، ومن أشهر أغنياتها “سطوح أدونيس”، “إذا شي نهار”، “شايف”، “نور”، و “عالخفيف”.