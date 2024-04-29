فرقة الروك رولينج ستونز تبدأ جولتها بأمريكا الشمالية في هيوستن

استهلت فرقة موسيقى الروك رولينج ستونز أمس الأحد جولتها في أمريكا الشمالية في هيوستن حيث بيعت تذاكر الحفل بالكامل، وسافر معجبون من شتى المدن لمشاهدة واحدة من أقدم فرق الروك في العالم وسط مخاوف من أن تكون هذه جولتهم الأخيرة.

وهذا العرض هو الأول من بين 16 عرضا، يقام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا حتى شهر يوليو تموز.

وتوافد المعجبون على استاد إنرجي في هيوستن مرتدين قمصانا عليها شعار الفرقة الشهير.

وبدأت الفرقة، التي تشكلت منذ أكثر من ستة عقود، العرض بأغنية ‭‭’‬‬ستارت مي أب‭‭’‬‬ بالتزامن مع صعود ميك جاجر إلى المسرح مرتديا سترة مخططة لامعة. وعلى الفور، بدأ الناس بالرقص على أنغام الأغنية الكلاسيكية التي صدرت في 1981.

ورقص جاجر، البالغ عمره 80 عاما، وقفز على خشبة المسرح بينما كان يغني مستعرضا طبقات صوته.

وكان جاجر يغني برفقة كيث ريتشاردز (80 عاما) وروني وود (76 عاما)، وهؤلاء هم الثلاثة الذين لا يزالون على قيد الحياة من أعضاء الفرقة.

واجتذبت الفرقة معجبين من مختلف الأعمار إلى الحفل الغنائي، فيما كان 60 بالمئة من الحضور أكبر من 60 عاما.

ويساور المعجبين القلق من أن هذه قد تكون من آخر جولات الفرقة.