فرناندو ألونسو يعتذر لـ "هاميلتون" بعد وصفه بالأحمق

اعتذر فرناندو ألونسو (الخميس 1-9-2022) عن وصف لويس هاميلتون بالأحمق بعد تصادمهما في سباق جائزة بلجيكا الكبرى وقال إن التعليقات التي أدلى بها أخذت أكبر من حجمها.

وكان بطل العالم مرتين قد قال عبر دائرة الاتصال الخاصة بالفريق، في تعليقات أذيعت على التلفزيون، إن سائق مرسيدس لا يعرف سوى بدء التسابق من المركز الأول.

وهاميلتون، الفائز ببطولة العالم سبع مرات، هو أنجح سائق في فورمولا 1 على مر العصور برصيد 103 انتصارات، جاء بعضها وأجملها بعدما كان في مراكز متأخرة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام في تساندفورت قبل جائزة هولندا الكبرى التي تقام يوم الأحد، أقر ألونسو سائق ألبين بأن تعليقاته الغاضبة التي أدلى بها في اللفة الأولى أحدثت موجات هائلة.

وأضاف “بداية، نتحدث عن لويس، إنه بطل، إنه أسطورة في زمننا. ثانيا، عندما تقول شيئا، وأعتذر على تكرار ذلك، بحق سائق بريطاني فإن وسائل الإعلام يكون لها دور كبير بعد ذلك.

“لقد كانوا يقولون أمورا جمة لتشيكو (سائق رد بول سيرجيو بيريز) ولكارلوس (ساينز سائق فيراري) ولي. عندما يقال شيء لسائق لاتيني، فإن كل شيء يصبح أكثر مرحا بعض الشيء.

“عندما تقول شيئا للآخرين، فإنه أكثر جدية بعض الشيء. ولكن في كل الأحوال، نعم أعتذر. لم أفكر فيما قلت”.

وقال ألونسو إنه يكن احتراما كبيرا لهاميلتون، الذي كان زميله المبتدئ في مكلارين في موسم 2007 العاصف، ولا توجد مشاكل معه.

وأضاف “إنها أمور تقولها في سخونة الأحداث، ولكن لا شيء مما قلته حقيقي. الحقائق مختلفة تماما”.

وقال ألونسو إنه ينوي الاعتذار شخصيا لهاميلتون عما قال إنه أشبه بتعليق بين زميلي فريق واحد في مباراة كرة قدم بعد تدخل عنيف.

وقال ألونسو (41 عاما) إنه سيكون أكثر حذرا فيما يقوله مستقبلا.

وقال “سأحاول أن أكون أهدأ دائما عبر دائرة الاتصال الخاصة بالفريق وألا أكون جزءا من استعراض لا أتفق معه”.