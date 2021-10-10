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فرنسا تتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الإطاحة بإسبانيا

10 - أكتوبر - 2021
نجما المنتخب الفرنسي مبابي وبنزيمة

نجما المنتخب الفرنسي مبابي وبنزيمة

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توجت فرنسا بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن عوّضت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو، الأحد.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل في الدقيقة الـ64 عن طريق ميكيل أوريازابال، وعادل كريم بنزيما سريعا للمنتخب الفرنسي بعدها بدقيقتين.

وفي الدقيقة الـ80 سجل كيليان مبابي هدف التقدم الغالي لمنتخب “الديوك”، لتنتهي المباراة النهائية بفوز فرنسا بنتيجة 2-1.

يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية رفعت كأسها البرتغال بعد فوزها في النهائي على هولندا بهدف دون مقابل عام 2019.

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