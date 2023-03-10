فرنسا تحتفل بـ"عراب برج ايفل".. اليكم تفاصيل

تحتفل فرنسا هذا العام بالذكرى المئة لوفاة غوستاف إيفل، عراب البرج الباريسي الشهير “برج إيفل”، وفق ما أعلنت الجهة المشغلة للبرج وأحفاد المهندس.

وبحسب الجهة المشغلة للبرج سيتم الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على وفاة غوستاف إيفل، الذي ولد عام 1832 وتوفي عام 1923، على مدى أشهر عدة حتى أواخر 2023، كما أفادت فرانس برس.

ونقلت الوكالة الفرنسي عن جان فرنسوا مارتينز، رئيس شركة تشغيل برج إيفل التي تملك بلدية باريس 99% من رأسمالها، قوله “في نهاية القرن التاسع عشر، كان بناء برج يبلغ ارتفاعه 300 متر في قلب باريس، وهو الأطول في العالم في ذلك الوقت، يمثل تحدياً هائلاً أشبه بالخيال العلمي”.

وأضاف “إحياء الذكرى المئوية لرحيله هو احتفاء بروح الغزو العلمي، والعبقرية البشرية، حتى عندما نواجه معادلات نعتقد أنها مستحيلة”.

وستمتد فعاليات الذكرى بين مايو نوفمبر.

وسيتمكن زوار البرج في باريس من الانغماس في عالم غوستاف إيفل بفضل تجربة انغماسية سيظهر فيها المهندس افتراضياً ليحكي قصة بنائه.

وسيقام خلال الصيف معرض في باحة المعلم الباريسي، فيما سيكون برج إيفل في الخريف مسرحاً لعرض يجمع بين الموسيقى الإلكترونية والفن الرقمي. وسيُطرح أيضاً طابع يحمل صورة برج إيفل اعتباراً من 27 مارس.

وإضافة إلى معالم عدة منسوبة لغوستاف إيفل في فرنسا، رُصدت مئات الهياكل من تصميم المهندس الفرنسي الشهير وفرقه حول العالم، من بينها، العنصر الإنشائي لتمثال الحرية الشهير في نيويورك، وجسر بورتو فوق نهر دويرو، ومحطة قطار بودابست، إضافة إلى جسور في الصين وفيتنام ومصر وبوليفيا، وكنائس في بيرو وتشيلي.