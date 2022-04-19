فرنسا تنسحب من استضافة كأس ديفيز للتنس

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه انسحب من السباق على استضافة مباريات مرحلة المجموعات في نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال هذا العام بسبب صعوبة الشروط المالية والتنظيمية.

وكان الاتحاد الدولي للتنس أعلن في البداية إقامة دور المجموعات في مدن بولونيا وجلاسجو وهامبورج وملقة خلال الفترة ما بين 14 و18 سبتمبر أيلول المقبل.

وبعد ذلك وقع الاختيار على ملقة لاستضافة مراحل خروج المهزوم في نوفمبر تشرين الثاني وفتح الاتحاد الدولي الباب أمام الدول للمشاركة في استضافة دور المجموعات بدلا من ملقة والتقدم بالطلبات.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي بسبب “استبعاده دون وجه حق” من المنافسة لكنه سمح له بالتقدم بطلب ليحل محل ملقة بعد ذلك.

وأضاف الاتحاد في بيان “بعد التمكن في النهاية من مراجعة كل المطلوب من المدن المستضيفة.. قرر الاتحاد الفرنسي للتنس عدم التقدم بطلب بسبب صعوبة الشروط المالية والتنظيمية التي لا يمكن أن يوافق عليها أي منظم محتمل في الأراضي الفرنسية”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد الفرنسي للتنس للتعليق.

وخضعت البطولة، التي انطلقت في 1900، لتغييرات مختلفة في الشكل، كان آخرها في 2019 عندما تم استبدال المواجهات داخل وخارج الديار بنهائيات تشبه كأس العالم وأقيمت في مدريد.