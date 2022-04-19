الخميس 20 رمضان 1443 ﻫ - 21 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تنسحب من استضافة كأس ديفيز للتنس

19 - أبريل - 2022
كأس ديفيز للتنس

كأس ديفيز للتنس

A A A
طباعة المقال

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه انسحب من السباق على استضافة مباريات مرحلة المجموعات في نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال هذا العام بسبب صعوبة الشروط المالية والتنظيمية.

وكان الاتحاد الدولي للتنس أعلن في البداية إقامة دور المجموعات في مدن بولونيا وجلاسجو وهامبورج وملقة خلال الفترة ما بين 14 و18 سبتمبر أيلول المقبل.

وبعد ذلك وقع الاختيار على ملقة لاستضافة مراحل خروج المهزوم في نوفمبر تشرين الثاني وفتح الاتحاد الدولي الباب أمام الدول للمشاركة في استضافة دور المجموعات بدلا من ملقة والتقدم بالطلبات.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي بسبب “استبعاده دون وجه حق” من المنافسة لكنه سمح له بالتقدم بطلب ليحل محل ملقة بعد ذلك.

وأضاف الاتحاد في بيان “بعد التمكن في النهاية من مراجعة كل المطلوب من المدن المستضيفة.. قرر الاتحاد الفرنسي للتنس عدم التقدم بطلب بسبب صعوبة الشروط المالية والتنظيمية التي لا يمكن أن يوافق عليها أي منظم محتمل في الأراضي الفرنسية”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد الفرنسي للتنس للتعليق.

وخضعت البطولة، التي انطلقت في 1900، لتغييرات مختلفة في الشكل، كان آخرها في 2019 عندما تم استبدال المواجهات داخل وخارج الديار بنهائيات تشبه كأس العالم وأقيمت في مدريد.

    المزيد من منوعات

    فريق ريال مدريد
    بعد الفوز على أوساسونا.. ريال مدريد يقترب من لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه
    فريق مانشستر سيتي
    مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون
    فريق أرسنال
    أرسنال ينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال بالفوز على تشيلسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    جريمة المروج: تفاصيل جديدة وتضارب في المعلومات
    وزير التربية للمرشحين: إستعدوا للإمتحانات الرسمية
    النائب إيلي الفرزلي
    ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟