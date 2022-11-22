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فريدة سيف النصر تنضم لأبطال مسلسل "عملة نادرة"

منذ 36 دقيقة
فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر

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تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر على المشاركة في مسلسل “عملة نادرة” بجانب نيللي كريم، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

العمل من بطولة نيللي كريم، نبيل الحلفاوي، كمال أبورية، محمد لطفي، أحمد عيد، هشام عاشور، فريدة سيف النصر.

يذكر أن شاركت الفنانة فريدة سيف النصر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “رانيا وسكينة”، من بطولة مي عمر وروبي، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وكان من إخراج شيرين عادل.

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت ايضاص في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “فاتن أمل حربي”، وكان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وحققت من خلاله نجاح كبير وقت عرضه، وناقشت من خلاله قانون الأحوال الشخصية، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، وآخرين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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