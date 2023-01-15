فريق الحكمة يفوز على ضيفه هوبس بفارق 6 نقاط

فاز فريق الحكمة على ضيفه هوبس بفارق 6 نقاط وبنتيجة (80-74) في المباراة التي أجريت بينهما اليوم الاحد في قاعة انطوان شويري ستاديوم في غزير، بالجولة الـ13 من “سنيبس” بطولة لبنان لكرة السلة.

كليف الكسندر من الحكمة كان الافضل باللقاء بتسجيله 34 نقطة واضاف 20 متابعة مع تمريرتين حاسمتين.

ومن هوبس برز كريس واشبورن بتسجيله 20 نقطة واضاف 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الـ12 للحكمة مقابل خسارة واحدة فعاد ليشارك دينامو لبنان في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة لكل منهما، في حين تعرض هوبس لهزيمته الثامنة مقابل 5 انتصارات، وبات رصيده 18 نقطة.