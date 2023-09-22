فريق قبرصي يفتح أبوابه أمام اللاعبين اللبنانيين

شهدت ضاحية polis القريبة من مدينة بافوس القبرصية حدثاً رياضياً مميزاً تمثل في انتقال فريق Enad polis football club إلى الدرجة الثانية في الدوري القبرصي، وخوضه المبارة الأولى له في هذه الدرجة على ستاد مدينة polis، وسط حضور كبير لمشجّعيه الذين أقاموا مع إدارة النادي احتفالات للمناسبة.

تأسس النادي في العام ١٩٩٤، وتسعى إدارته المتمثلة بثلاثة مساهمين هم toni kounnis ورجل الأعمال اللبناني جورج جرجورة وcos toffis إلى تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة في الدرجة الثانية على طريق الإنتقال إلى مصاف الدرجة الأولى.

وقال كونيس أحد مالكي هذا النادي إنه يريد أن يجعل فريقه جاذباً للاعبين الأجانب، ولا سيما من لبنان، وإنه يريد تطوير قدرات النادي وتقنياته تمهيداً للانتقال به نحو مراتب أعلى، مشدداً على أنّ فتح الجامعة الأميركية في بيروت فرعاً لها في مدينة بافوس سيكون مناسبة للطلاب اللبنانيين الذين يمارسون رياضة كرة القدم من أجل اختبار انضمامهم إلى ناديه.

ويضمّ فريق “إيناد بوليس” لاعبين أجانب من دول متعددة، من بينهم اللبناني محمد مهدي صباح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الفريق، وقد التحق به هذا الموسم، وهو يلقى إهتمام الإدارة والمدربين واللاعبين على السواء، وفي هذا السياق أكد كونيس أنّ الفرصة متاحة أمام اللاعبين اللبنانيين في الخارج للإنضمام الى ناديه، شرط أن تكون لديهم الرغبة والشغف بلعبة كرة القدم.

من جهته يسعى جورج جرجورة، وهو أحد مالكي النادي، لضمّ المزيد من اللاعبين اللبنانيين إلى صفوفه، مشيراً الى أنّ باب الإختبار مفتوح للجميع لمن لديه الخبرة والموهبة الكروية، وقال: “نحن على مرمى حجر من لبنان، وأبوابنا مفتوحة للاعبين اللبنانيين الذين يتمتعون بالمستوى الجيد في لعب كرة القدم، وستكون الفرصة متاحة أمامهم من أجل الإختبار والإلتحاق بالنادي في حال أثبتوا جدارتهم”.

في ضاحية polis القبرصية يحظى اللاعبون الأجانب في فريق “Enad polis football club” باحترام السكان وتقديرهم وتشجيعهم، وقد رحب رئيس البلدية هناك Yiotis Papachristofi بقدوم المزيد من اللاعبين اللبنانيين، وقال: “نحن هنا لمساعدتهم كما سيكونون هم هنا لمساعدتنا”.