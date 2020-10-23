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“فستق”… ولادة أول جرو أخضر في إيطاليا

منذ ساعة واحدة
جرو اخضر

جرو اخضر

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صدم المزارع الإيطالي كريستيان مالوتشي، عندما أنجبت كلبته جروا غريبا، لم ير مثيلا له في وقت سابق.

وأطلق المزارع على كلبه الغريب الذي ولد في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط، اسم “فستق”، والذي أتى بلون أخضر غريب.

وولد الجرو الصغير من ضمن 5 جراء صغيرة لكلبة تعيش في مزرعة الرجل الإيطالي، لكن جميع الجراء أتت باللون الأبيض، إلا جرو واحد أتى باللون الأخضر.

وبحسب صحيفة “بي بي سي”، يعتقد أن الجرو الصغير اكتسب هذا اللون بسبب صبغية يطلق عليها اسم “بيليفيردين” والتي تتشكل أثناء وجوده في الرحم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لون الجرو الغريب قد بدا يتلاشى بالفعل بعد مرور أيام على ولادته، ليعود إلى لونه الطبيعي.

قرر المزارع الإيطالي التخلي عن كل الجراء، باستثناء الجرو “فستق”، الذي سيساعده في رعي الأغنام في المزرعة مستقبلا.

واعتبر المزارع أن اللون الأخضر هو لون الأمل والحظ، وهو ما يمكن أن يؤثر على نهاية عام 2020 بشكل جيد، على حد تعبيره.

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