“فستق”… ولادة أول جرو أخضر في إيطاليا

صدم المزارع الإيطالي كريستيان مالوتشي، عندما أنجبت كلبته جروا غريبا، لم ير مثيلا له في وقت سابق.

وأطلق المزارع على كلبه الغريب الذي ولد في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط، اسم “فستق”، والذي أتى بلون أخضر غريب.

وولد الجرو الصغير من ضمن 5 جراء صغيرة لكلبة تعيش في مزرعة الرجل الإيطالي، لكن جميع الجراء أتت باللون الأبيض، إلا جرو واحد أتى باللون الأخضر.

وبحسب صحيفة “بي بي سي”، يعتقد أن الجرو الصغير اكتسب هذا اللون بسبب صبغية يطلق عليها اسم “بيليفيردين” والتي تتشكل أثناء وجوده في الرحم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لون الجرو الغريب قد بدا يتلاشى بالفعل بعد مرور أيام على ولادته، ليعود إلى لونه الطبيعي.

Rare green puppy 'Pistachio' born in Italy:

"This year has been an unpredictable one, to say the least. But things got even stranger for Italian farmer Cristian Mallocci when his dog, Spelacchia, gave birth to a puppy with green fur.."https://t.co/1YIqrK56lm pic.twitter.com/wM8ihV7msL

— Mark Rees (@reviewwales) October 22, 2020