فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك

هزت الرأي العام المصري والأوساط الكروية خاصة، واقعة الكشف عن خيانة زوجية لزوجة احد لاعبي كرة الأقدم مع مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة المسؤول الكبير بالاتحاد، بعد ثبوت تورطه في فضيحة جنسية مع سيدة متزوجة، موثقة بالفيديو.

وفي التفاصيل، فقد ادعى الزوج على زوجته لأنها مارست فعل “الزنا” مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم “خ.ك”.

وكشف الدكتور أحمد مهران، محامي الزوج، تفاصيل الواقعة وقال إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 55299 لسنة 2022، يتهم زوجة موكله والمسؤول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي يشغل في الوقت نفسه منصب المسؤول عن الكرة النسائية وعضو لجنة المسابقات، بالقيام بجريمة الزنا، مضيفا أنه تقدم بذاكرة (فلاشة) داخلها فيديو للزوجة والمسؤول تثبت قيامهما بعلاقة جنسية داخل شقة بحي الأزبكية وسط القاهرة.

فيديو مدته 43 دقيقة

وكشف الفيديو الذي تبلغ مدته 43 دقيقة، الزوجة والمسؤول الكبير أثناء ممارستهما لجريمة الزنا والأعمال المنافية للآداب داخل الشقة، مطالبا بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة”.

في المقابل، قررت السلطات المصرية التحقيق في الواقعة واستدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها وكذلك المسؤول الكبير باتحاد الكرة.