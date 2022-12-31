فضل شاكر وشيرين يفتتحان 2023 بأغنية جديدة

يبدو أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تنوي فتح صفحة جديدة، بعد الأحداث الصعبة التي عاشتها في 2022.

واستغلت شيرين عبد الوهاب وجودها في لبنان حالياً، برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، لزيارة صديقها الفنان اللبناني فضل شاكر، واتفقا على تكرار تعاونهما الفني بعد انقطاع نحو 18 عاماً، منذ عملهما الفني الأول الذي طُرح عام 2004 بعنوان “العام الجديد”.

وكشف غازي بن نصر مدير أعمال الفنان فضل شاكر لـ”الشرق الأوسط”، تفاصيل الجلسة الفنية التي جمعت شيرين وزوجها بشاكر والمنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب والشاعر اللبناني أحمد ماضي، بقوله: “كانت الجلسة مفعمة بالحيوية والنشاط، واستمرت لساعات عدة، قاما فيها بالغناء واستعادا ذكريات الماضي والحديث عن حياتهما الشخصية ووضعهما الحالي”.

وأشار بن نصر إلى أن الفنانين اتفقا على تقديم أغنية مشتركة جديدة قائلاً: “فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب قدما منذ سنوات دويتو بعنوان العام الجديد. وكان هناك اتفاق بينهما على تقديم دويتو ثانٍ، ولكن ظروف الحياة أوقفت العمل. وخلال الجلسة التي عُقدت خلال الساعات الماضية، اتفقا سوياً على إعادة الفكرة للنور من جديد”.

وكشف مدير أعمال فضل شاكر إلى “أن الجلسة تضمنت غناء عدد كبير من الأغنيات القديمة منها دويتو (العام الجديد)، وأيضاً أغنية (يا حبيبتي يا مصر) للفنانة شادية، وأغنية (يلي بقلبك أسراري) للفنان فضل شاكر”.

كان الفنان فضل شاكر قد نشر فيديو من تلك الجلسة الفنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، معلقاً عليه: “شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوي بعد سنين طويلة وشو اشتقتلكن”.

وظهرت شيرين في المقطع المصور وهي تتذكر تفاصيل ذكريات تصوير أغنية “العام الجديد”، حيث قالت لزوجها حسام حبيب إن فضل شاكر كان خجولاً للغاية أثناء تصوير مشاهد الأغنية.

يُذكر أن زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أحدثت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تداوُل مقطعي فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببا في هجوم حاد عليها.

المقطع الأول كان خلال تواجدها في إحدى الأسواق التجارية الكبرى ببيروت، حيث استوقفتها شابة طالبة منها التقاط صورة للذكرى، لترد شيرين عبد الوهاب عليها معتذرة قائلة: “معلش، مش جاهزة للصور، سامحيني”.

أما الفيديو الثاني فكان في أحد النوادي الليلية الذي صاحبهما فيه متعهد الحفلات اللبناني يوسف حرب، وظهرت فيه شيرين عبد الوهاب وهي ترقص على أحد الكراسي على نغمات عدد من أغنياتها الشهيرة منها أغنية «آه يا ليل».

كما تم تداول أخبار عن نشوب مشاجرة حادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب داخل أحد المقاهي، قام فيها كل منهما بضرب الثاني، وهو الأمر الذي نفاه حبيب في تصريحات صحافية قائلاً: “كلام عارٍ من الصحة، نحن في أفضل حال، حالياً نتواجد في بيروت من أجل التحضير لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، ونطلب من الصحافة ووسائل الإعلام الابتعاد عن هذه الأخبار، كما نطلب من جمهورنا الابتعاد عن قراءة تلك الأخبار الصفراء”، على حد تعبيره.