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فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2022 7:07 مساءً
فضل شاكر

فضل شاكر

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تصدر الفنان فضل شاكر، مؤشرات البحث علي محرك غوغل، بعد ساعات قليلة جدًا من نشر التدوينه التي حاول أن يستنجد بالجمهور من احتجازه، والتي خرج عبر تدوينه يستغيث ويحكي عن تداعيات احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوى، مما تفاعل عدد كبير من الجمهور العربي، وتصدر اسمه محركات البحث بغوغل.

وكتب فضل شاكر، التدوينه عبر صفحته بموقع تويتر كتب فيها: “بكرا بصيرو ١٨ عيداً وأنا محجوز بمخيم عين الحلوى وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقة وأتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل”.

وتسبب الفنان اللبناني فضل شاكر، بتعاطف الجمهور العربي معه بسبب التدوينة التي نشرها، وأن يستجيب دعاؤه على كل من ظلمه خلال السنوات الماضية.

وقال فضل شاكر ، نصاً في التدوينة، “إن أول أيام عيد الأضحى سيوافق ذكرى احتجازه الـ18 داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية، بكرا بصيرو 18 عيداً وأنا محجوز بمخيم عين الحلوة وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقة وأتحدى الدولة إذا يوجد علي أي دليل، بس بدي قول حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

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