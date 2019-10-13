فضيحة جديدة: لوحة سيارتك تكشف أسرار حياتك في لبنان!

لم يعد ينقص تطبيقCars 961 الذي ينتشر اليوم في نظام تشغيل Android إلا نشر معلومات عن قياس الخصر والصدر و”نمرة” الحذاء وصورة صاحبة السيارة حتى يكتمل “النصيب” ويكون أشهر أداة للتعارف.

إذ يبدو واضحا لمن يحمل التطبيق على هاتفه الذكي أنه يتعلق بالسيارات في لبنان فكما يبيّن اسمه، يعرض Cars 961 أي معلومة تريدها عن سيارتك لكن المصيبة تكمن في كشفه معلوماتك الشخصية للجميع، ووضعها في متناول وتصرف من يرغب ومن لا يرغب.

إنه أكثر من انتهاك للخصوصية، ومجال للتعرف إلى تفاصيل سيارتك وحتى حياتك، إذ صار تطبيق Cars 961 عند تحميلك له دليلا للآخرين إليك وإلى رقم هاتفك وربما أكثر.

فمجرد أن تكتب أيّ رقم لوحة سيارة لبنانية لتتعرف إلى صاحبها بالاسم الثلاثي، يصبح عيد مولده بالتفصيل بمتناولك. ويمتدّ التعدي على الخصوصية ليشمل مكان سكنه، بالتفصيل أيضا، إذ لا يشمل منطقة السكن فحسب، بل يصل إلى حد اسم البناية والطابق ورقم الشقة.

شقّ خدماتي

لا يمنع قسم فضح الخصوصية الشخصية من توافر شقٍّ خدماتي في التطبيق، فهو يعرض أي مخالفات قد ارتكبها صاحب السيارة، لجهة مخالفات السرعة أو الوقوف، ويذكر رسوم الميكانيك وأسعار المحروقات. هذا الغنى في المعلومات الشخصية عن صاحب سيارة وكل ما يتعلق بالسيارات يفرض أن يكون هذا التطبيق مصمّماً من مصلحة تسجيل السيارات ومراقبتها أي “النافعة”، لكن تبيّن لـ”النهار” بعد الاتصال برئيسة المصلحة هدى سلّوم، أن لا علم لـ”النافعة” بالأمر، ولا علاقة للمصلحة بهذا التطبيق.

لا بدّ، إذاً، من أن تكون المعلومات مسرّبة، لكن مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لم يتمكّن حتى الآن من تحديد المصدر لمحاسبته، “نظراً للروتين الإداري ولبطء الاتصالات والإنترنت في لبنان”، كما أكد مصدرٌ مسؤولٌ فيه لـ”النهار”، مشيراً إلى أنه سيتوصّل إلى نتيجة لمعرفة مصدر التطبيق قريباً.

أما رقم الهاتف الخاص، فمتوافر كذلك، ما يسهّل على أي كان أن يتطفل على غيره عبر مراسلته أو الاتصال به.

قد تكون هذه التفاصيل الخطوة المناسبة لأي معجب يطمح إلى التعارف، ولكن للأسف لا يعرض التطبيق الوضع العائلي لصاحب السيارة، وما إذا كان متأهلا أم تحت نصيبه يبحث عن نصفه الأخر.