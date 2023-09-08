"فعلٌ غبيّ لا يُصدّق".. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة بضاعته

أقدم تاجر مخدرات على إجراء “فعل غبي لا يصدق”، ما أسفر عن اعتقاله على يد الشرطة وتوجيه التهم إليه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ الشرطة في “وادي التايمز”، جنوب شرقي إنجلترا، اعتقلت تاجر مخدرات، بعد أن اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.

وأضافت أن جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عامًا، اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصًا ما دخل منزله وسرق المخدرات التي كان يخبئها داخله.

وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار “إل إس دي”، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.

وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقرّ بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها. وقال محاميه إنّ جيمس “يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية”.

فيما ذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة، أنّ “هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، ما أدى إلى اعتقاله في الحال.