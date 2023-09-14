فقدان السمع قد يحرم المؤلف الأسطوري بول سايمون من العزف

يخشى مؤلف الأغاني الأسطوري بول سايمون أن فقدان السمع الذي يعاني منه، قد يعني أنه لن يعزف على الهواء مباشرة مرة أخرى.

وأوضح سايمون خلال حدث في “مايفير”: “ربما لن أتمكن من الأداء مرة أخرى، لأنه عندما تكون هناك طبول أو غيتار كهربائي، لا أستطيع سماع نفسي لأتمكن من الشعور بأنني أصنع الموسيقى”.

وعندما سألته صحيفة “لوندونر” عن المزيد من المعلومات عن حفلاته الموسيقية، قال سايمون إنه “يخطط للتدرب على غيتارين الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الأمر مناسباً بدرجة كافية بالنسبة له لأداء ألبومه الجديد Seven Psalms، ولاحقاً سيحاول إضافة آلات الإيقاع والمطرقة إلى المزيج”.

وأضاف: “لا أعرف إلى متى سأتمكن من الحفاظ على إحساسي بالنغمة، وما إذا كنت سأتمكن من الغناء لمدة 33 دقيقة… سأبدأ عملية محاولة إعادة بناء قدرتي على القيام بذلك، أتمنى حقاً أن أستطيع ذلك”.

وكشف سايمون، الذي تم تصويره مع الفنان تشارلي ماكي، أخيرا، أنه فقد معظم قدرته على السمع في أذنه اليسرى خلال وباء كورونا. وكان يتحدث، أمس الثلاثاء، في إفريز للاحتفال بمعرض جديد للرسوم التوضيحية المستوحاة من أعماله لماكيسي، وفق صحيفة “إيفننغ ستاندرد.”