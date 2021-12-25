فقدنا الـ DNA.. بوفون يكشف عن تأثير سلبي لرونالدو على يوفنتوس

تحدث الحارس الإيطالي الشهير، جانلويجي بوفون، عن “تأثير سيئ” للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على فريق يوفنتوس بعد وصوله في 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقال بوفون في حوار مع شبكة “TUDN” الإيطالية إن فريق السيدة العجوز فقد الـ DNA الخاص به عندما وصل رونالدو.

وأضاف بوفون “وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 لأننا كنا فريقا مليئا بالخبرة، ولكن قبل كل شيء كنا فريقا متحدا. لقد خسرنا ذلك مع رونالدو”.

وتأتي تصريحات الحارس الإيطالي بعد تصريحات مماثلة لمدافع يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، قال فيها إن “لاعبي يوفنتوس نما لديهم، لا شعوريا، اعتماد مفرط على رونالدو بعد وصوله للفريق”.

وانضم البرتغالي إلى فريق السيدة العجوز الإيطالي قادما من ريال مدريد في 2018.

وتراجع مستوى الفريق رغم أنه كان فاز بسبعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي قبل وصول رونالدو.

وشارك يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السنوات الأربع التي سبقت وصول النجم البرتغالي، لكنه لم يصل معه إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

يذكر أن رونالدو كان قد عاد إلى صفوف “الشياطين الحمر” خلال الموسم الحالي قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي.