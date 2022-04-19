فقد صوابه بسبب انتظار وجبته طويلًا فأطلق النار على الطاهي

غالبا ما نتذمّر من التأخير في تقديم الأطباق والطعام عندما نكون في الخارج، فيعمد العديد من الأشخاص الى الطلب من النادل الإسراع في إحضار الطعام، أو يقوم آخرون بتجنّب ارتياد المطعم مرّة أخرى. لكن، يبدو أن أحد الزبائن في ايطاليا فقد صوابه بسبب انتظار وجبته.

اذ أطلق زبون أثناء زيارته أحد المطاعم في إيطاليا، عدة رصاصات على الطاهي؛ لأنه انتظره لفترة من الوقت حتى ينتهي من إعداد أطباق الكباب التي طلبها.

وأفادت صحيفة ”ذا صن“ نقلا عن وسائل إعلامية إيطالية، بأن الحادثة وقعت في مطعم ”كاسا روستي“ الواقع في ساحة سالوتو، بمدينة بيسكارا الإيطالية، حيث كان المشتبه به ويدعى فيديريكو بيكورال، ينتظر على مائدة خارجية لاستلام وجبته.

ودخل بيكورال، البالغ من العمر 29 عاما، إلى المطعم وبدأ في مشادة كلامية مع الطاهي يلفري جوزمان، بعد استلام الأول جزءا من أطباق الكباب شديد الملوحة.

وبعد المشادة الكلامية، أقدم المشتبه به وهو من مدينة مونتيسيلفانو الإيطالية، على إطلاق 4 أعيرة نارية على الطاهي.

وأظهرت مشاهد صادمة التقطتها كاميرا المراقبة في المكان، لحظة إطلاق المشتبه به النار على الطاهي، ويظهر عامل آخر في المطعم مصابا بصدمة ويقف في إحدى الزوايا.

في السياق، قالت صحيفة ”ذا صن“ إن الطاهي الضحية جوزمان، وهو أب لطفل، نُقل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، ويتماثل للشفاء.

وتحدث الطاهي، وهو من جمهورية الدومينيكان، لوسائل إعلامية محلية، حول محنته المروعة، معبّرا عن خشيته الإصابة بعجز في المشي.

وذكر جوزمان، البالغ من العمر 23 عامًا، أن المشتبه به تناول طبقا من الكباب، يوم الحادثة، ثم طلب منه إعداد 10 أطباق أخرى أكثر ملوحة؛ لأن وجبته الأولى التي تناولها لم تكن مالحة، مضيفًا: ”لا أعرف ما الذي أثار غضبه، لقد جاء المطعم في السابق مرتين ليأكل، ولم أكن أعرفه، وعندما أطلق النار نحوي، اعتقدت أنني سأموت، وصليت كثيرا إلى الله“.

واعتقلت الشرطة المشتبه به أثناء محاولته الهروب، عند محطة خدمة على أحد الطرق السريعة بمقاطعة بيزارو وأوربينو، شمالي شرق وسط إيطاليا.

وعثرت الشرطة بحوزته على مسدس نصف آلي، يُعتقد أنه استخدمه في حادثة إطلاق النار، حيث لا تزال تحقق في ملابسات الحادثة.