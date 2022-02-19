الأحد 19 رجب 1443 ﻫ - 20 فبراير 2022 |
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فلاح صيني يمتلك مهارات خارقة …. فيديو

منذ 8 ساعات
لعبة الرماية -تعبيرية

لعبة الرماية -تعبيرية

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في مقطع فيديو  ظريف نشرته شبكة التلفزيون الصين الدولية، ان فلاح صيني يمتلك قدرات مذهلة في الرماية جعلته يكتسب شهرة واسعة بعدما تم تداول بعضها على الإنترنت.
وتعد الرماية من المهارات التي يحتاج إتقانها لتدريبات طويلة ومستويات عالية من التركيز حتى يتمكن الرامي من إصابة الهدف بدقة عالية.
وتختلف دقة الرماية وفقا لطبيعة المهام التي يتم التدريب عليها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفي جميع الأحوال يكون هناك أشخاص متميزون بصورة كبيرة عن أقرانهم.
وتقول الشبكة إن الفلاح الصيني يدعى تشي تشون شين، مشيرة إلى أنه يمتلك مهارات مذهلة في الرماية.
وبفضل مهاراته في الرماية تم تداول فيديوهاته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ونال إعجاب الكثيرين
ويظهر الفيديو كيف يستطيع الفلاح الصيني إحراز رمايات دقيقة لأهداف ثانية ومتحركة، إضافة إلى قدرته على إصابة أكثر من هدف من مسافات بعيدة في رمية واحدة.

 

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