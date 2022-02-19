فلاح صيني يمتلك مهارات خارقة …. فيديو

وتختلف دقة الرماية وفقا لطبيعة المهام التي يتم التدريب عليها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفي جميع الأحوال يكون هناك أشخاص متميزون بصورة كبيرة عن أقرانهم.
وتقول الشبكة إن الفلاح الصيني يدعى تشي تشون شين، مشيرة إلى أنه يمتلك مهارات مذهلة في الرماية.
تشي تشون شين، الفلاح الصيني الذي حقق شهرة واسعة في البلاد بسبب مهاراته المذهلة في الرمي، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجاب الكثيرين من جديد بنشر مجموعة من الفيديوهات تظهر دقته العالية في التصويب وتمكنه من إحراز الأهداف من مسافات بعيدة جدا. pic.twitter.com/2DXcezYbtU
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 19, 2022