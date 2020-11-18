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فنانات لبنانيات تعايدن المغرب بعيد الاستقلال

منذ 9 ساعات
المغرب

المغرب

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هنأ بعض الفنانين اللبنانيين المغرب اليوم بعيد استقلاله.

وعايدت الفنانة اللبنانية إليسا المغربيين بعيد الاستقلال. وكتبت عبر “تويتر”: “كل سنة والمغرب بألف خير. تحية حب لكل الشعب المغربي اللي اشتقتلو وإلنا زمان ما اجتمعنا بسبب الظروف”.

وأضافت: “بس انشالله الأزمة بتزول ومنرجع نجتمع ونحتفل سوا. كل عام وإنتو بخير”.

بدورها، عايدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المغربيين بعيد الاستقلال. وقالت عبر “تويتر”: “حلو الإستقلال لشعب بيِستحقّو وبيقدّر قيمة الحرّية”.
ويحتفي المغاربة، اليوم الأربعاء، بذكرى عيد الاستقلال الـ65 تخليداً لذكرى تاريخية، التحم فيها العرش والشعب دفاعاً عن الوطن وتحريره من الاستعمار

وتحيي المملكة المغربية، في يوم 18 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يوم عيد استقلالها، حين تخلصت من الاستعمارين الفرنسي والإسباني في 1956.

وتمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث؛ إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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