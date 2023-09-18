فنانة شهيرة تروي تفاصيل دفنها فجرًا: "مستعدّة للموت"

روت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تفاصيل دخولها القبر عند الساعة الثالثة فجرًا أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بدوبليرة.

فرغلي أشارت إلى أنها أصرّت على تأدية الدور بنفسها، مؤكدة أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط.

وأضافت حورية خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج “في العمق”، أنها لم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأنّ التربة تشبه ثلاجات الموتى.

وقالت: من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، ومبخافش منها، واتدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، اتدفنت في مقابر العياط، وهناك فيه شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة.

وتابعت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لأني كنت عارفة إنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقى دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا فيه عنف، ومفيش أصول.

كما تطرقت حورية فرغلي إلى الحديث عن أخطائها، ومدى استعدادها للموت، قائلة: “غلطتي إني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكاة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال”.