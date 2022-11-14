فنان أردني يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لاعتداء "عنيف" في دولة عربية

تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح (الأحد 13-11-2022) لاعتداء عنيف من مجهول في مصر، تسبب له بإصابات خطيرة حيث يرقد الآن في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، والتي وصفها الأطباء بالخطرة.

وفي التفاصيل فقد أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العباد، إن الفنان طلفاح تعرض لاعتداء مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في جمهـورية مصر.

ولفت نقيب الفنانين الأردنيين في حديث لموقع العربية، إلى أن “طلفاح” يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة. وأضاف العبادي أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.

وتمنى العبادي الشفاء العاجل لزميله طلفاح، مطالباً بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في مصر، إن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها، مشيراً إلى أنه غير معلوم ما إذا كان طلفاح دخل في غيبوبة كاملة من عدمه، وهو يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حالياً.

ولم يصدر أي توضيح رسمي يكشف عن المتسبب بإصابة الفنان الأردني، أو حتى تفاصيل القضية وسط غموض يلف القضية.

يُشار إلى أن الفنان أشرف طلفاح يُعد من أبرز الفنانين في الدراما الأردنية، وهو حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج في جامعة اليرموك عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية منذ عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية وشارك في العديد من المسلسلات مثل: “رأس غليص”، و”الأمين والمأمون”، و”دعاة على أبواب جهنم”، فضلاً عن مسلسلات: “الوعد (ملحمة الحب و الرحيل)”، و”بوابة القدس”، و”الحسن والحسين”، و”عطر النار”، و”حنايا الغيث”، و”مالك بن الريب”. كما شارك في العديد من الأفلام المهمة مثل: “المنعطف”، و”معطف كبير الحجم”.