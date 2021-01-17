فنان مصري: أعتقد أن سعاد حسني قتلت ولم تنتحر!

أكد الفنان المصري، سمير صبري، أنه “وفقا لتقرير الطب الشرعي البريطاني والمصري، لا يوجد كسر في جمجمة الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وهذا يدل أنها لم تسقط من البلكونة”.

وفي إطار الحديث عن الممثلة الشهيرة الراحلة، سعاد حسني، المعروفة بلقب “سندريلا” الشاشة العربية، وعن “انتحارها”، خلال برنامج واحد من الناس على قناة “الحياة”، قال سمير صبري: “أعتقد أنه تم قتل سعاد حسني إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل”.

كما أكد أنه “كان يعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسني في لندن، كانت تتعاطى المخدرات”، وأضاف: “ولما كنت بسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسني، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائي المصور اللي قدمته لحل لغز رحيل السندريلا”، وذلك بحسب “صدى البلد”.