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فنان مصري يصدم الجمهور “اتمنى ان ازور قبر امي”

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 10:28 مساءً
المغني المصري حمزة نمرة

المغني المصري حمزة نمرة

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في خبر مؤثر، فقد اعلن المؤلف والمغني المصري حمزة نمرة عبر “تويتر”،  أنه يتمنى زيارة قبر والدته في السعودية، حيث دفنت هناك قبل 30 عاماً مشيرا إلى أن لا أحد يعرف مكانها سوى والده الذي توفي منذ فترة قصيرة ولم يكشف لهم عن مكانها.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “الحاجة اللي كنت أتمنى أعملها وما عرفتش للأسف هي اني ازور قبر امي الله يرحمها.. ماتت من ٣٠ سنة ودفنت بالرياض وأنا كطفل ما اعرفش مكان القبر فين ولا أخواتي عشان كنا صغيرين.. وبما أن بابا توفي من شهر وشوية وهو الوحيد اللي كان عارف فين قبرها”.

كما أضاف “حاولت ولي صديق عايش في الرياض حاول معايا.. فيه خدمة رائعة تابعة لمحافظة الرياض تقدر تعرف بيها مكان قبر المتوفى لزيارته.. لكن للأسف السجلات تبدأ من ١٤١٧ هجري وأمي متوفية قبل كده..”.

في المقابل، انهالت الأسئلة على المطرب الشاب، حول السنوات الطويلة التي قضاها مع والده فلماذا لم يسأله أو يزور قبر أمه برفقته؟، فكانت إجابة حمزة “وضع والدي الصحي لم يكن بخير لسنين طويلة فالإجابة لم تكن متاحة”.
فيما كشف آخرون أن البيوت أسرار ولا أحد يعرف لماذا والده حجب مكان دفن زوجته عن أولادهما كل هذه الفترة الماضية!.

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