فنان يكشف حقيقة حضور الجن حفلاته الغنائية

ادعى الفنان الشعبي السعودي عبدالعزيز الشهراني، المشهور بـ”شبح بيشة”، حضور الجن لحفلاته، ما أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شبح بيشة، خلال لقاء عرضته فضائية “MBC”، إن ظهور الجن في حفلاته أمر يرى بالعين المجردة، وهو ما يظهر جليًا حينما يمسك الإنسان بالجمر على حد قوله.

كما ادعى “بيشة”، أن الجن يطلب أغنيات وألحان بعينها فور حضوره لهذه الفعاليات، وهو ما يحدث فور “دخوله لجسد البني آدم” بحسب روايته.

واستدرك “بيشة” حديثه، قائلًا إن علاج حضور الجن يتمثل في ذكر الله سبحانه وتعالى، بجانب المواظبة على الصلاة: “العلاج مو بالطرب ولا بفن الرايح.. علاجه القرآن والأذكار والصلاة”.

وأردف “بيشة” بشأن هذا الأمر: “هي نشوة تيجي في البني آدم ويرقص على الإيقاع واللحن نحن نعرف الجن يتلبس البني آدم ويرقصن، الجن منهم راقصون يحضرون ويطلبون أغنية هذا في جميع نطاق العالم”.

شبح بيشة، هو مغن ومحيي سهرات طربية يُعد من نجوم الصف الأول في سوق فناني المناسبات في السعودية.