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"فنجان قهوة" وتحقيق.. أمن النظام السوري يستدعي كادر "كسر عضم-السراديب"

منذ 35 دقيقة
كسر عضم السراديب

كسر عضم السراديب

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استدعت مخابرات النظام السوري عددً من أبطال ومشاركي مسلسل “كسر عضم-السراديب” للتحقيق، حسب ما أفاد به مصدر في نقابة الفنانين السوريين بدمشق لموقع “تلفزيون سوريا” اليوم الأحد 8 نيسان/أبريل 2024.

وأوضح المصدر أن الممثلين الذين يعيشون في دمشق، مثل الممثل كرم الشعراني، تم استدعاؤهم للتحقيق، إلى جانب المنتج إياد النجار من شركة “كلاكيت” والمخرج كنان اسكندراني.

وأشار المصدر إلى أن مسلسل “كسر عضم-السراديب” لم يحصل على رخصة تصوير أو موافقات أمنية في سوريا، مما دفع الشركة المنتجة إلى تصويره خارج البلاد، بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وقد وصف المصدر استدعاء كادر “كسر عضم-السراديب” بأنه “لطيف” ولا يشكل اعتقالًا أو توقيفًا رسميًا للمُستدعين.

ويُعرض مسلسل “كسر عضم-السراديب” الجزء الثاني على شاشة تلفزيون سوريا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، ويتناول قضايا الفساد في النظام السوري عبر مجموعة من الشخصيات المتنوعة والمتنفذة.

    المصدر :
  • وكالات

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