فنربخشه يفوز على دينامو كييف

فاز فنربخشه التركي بنتيجة 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأحرز جوستافو هنريك الهدف الأول لفنربخشه في الدقيقة 35، قبل أن يأتي التعادل عن طريق فيكتور تسيجناكوف في الدقيقة 63.
وسجل ميتشي بيتشواي هدف الفوز لفنربخشة في الدقيقة 90+2.
وبهذا حصد فنربخشه ثلاث نقاط من الجولة الأولى في المجموعة.
ولفتت صورة مثيرة للاهتمام قبل المواجهة بين فنربخشه ودينامو كييف، الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد مشجع يرتدي قناعا يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الملعب.