فنربخشه يفوز على دينامو كييف

فاز فنربخشه التركي بنتيجة 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدوري ‏الأوروبي لكرة القدم‎.‎

وأحرز جوستافو هنريك الهدف الأول لفنربخشه في الدقيقة 35، قبل أن يأتي التعادل عن طريق فيكتور تسيجناكوف في الدقيقة 63‏‎.‎

وسجل ميتشي بيتشواي هدف الفوز لفنربخشة في الدقيقة 90+2‏‎.‎

وبهذا حصد فنربخشه ثلاث نقاط من الجولة الأولى في المجموعة‎.‎

ولفتت صورة مثيرة للاهتمام قبل المواجهة بين فنربخشه ودينامو كييف، الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد مشجع ‏يرتدي قناعا يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الملعب‎.‎