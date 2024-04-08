الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فورتسكو" الاسترالية تتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط المغربية بمشروعات طاقة متجددة

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2024 10:36 مساءً
A A A
طباعة المقال

 قالت شركة فورتسكو الأسترالية للتعدين، اليوم الاثنين، إنها ستدخل في مشروع مشترك مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية لتوريد الهيدروجين الأخضر والأمونيا والأسمدة إلى المغرب وأوروبا والأسواق الدولية، حيث تتطلع شركة تعدين خام الحديد إلى التحول إلى قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء.

وتشمل الشراكة المتساوية لفورتسكو مع المكتب الشريف، منتج الأسمدة المغربي، تطويراً محتملاً لمنشآت تصنيع ومركز بحث وتطوير في مراكش.

وقالت فورتسكو “هدف الشركاء هو توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهما مصدرا للطاقة الخضراء وفي تصنيع أسمدة محايدة كربونيا وأخرى ذات خصائص معينة”.

وكثفت الشركة الاسترالية بشكل كبير استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء وإزالة الكربون.

ووافقت رابع أكبر شركة في العالم لتعدين خام الحديد في العالم في عام 2023 على استثمار نحو 750 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمشروعين للطاقة الخضراء ومشروع للصلب الأخضر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

"الكسوف الكلي".. 4 نصائح لالتقاط صور مميزة
منة فضالي
أزمة "البلوك" بين منة فضالي وآيتن عامر إلى الواجهة
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
رد غريب من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات أحمد العوضي

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!