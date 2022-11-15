الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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فوز أوّل لهومنتمن في "سنيبس" بطولة لبنان لكرة السلة

منذ 15 دقيقة
هومنتمن

هومنتمن

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فاز فريق هومنتمن على ضيفه هوبس بفارق 3 نقاط وبنتيجة 85-82 في المباراة التي أجريت الثلاثاء في قاعة الفائز (مزهر انطلياس) ضمن الجولة الخامسة من سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.

وكان جسي جونز من هومنتمن الأفضل في صفوف فريقه وخلال المباراة برصيد 31 نقطة وأضاف 4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ومن هوبس برز جوليان سكوت ويليامز بتسجيله 25 نقطة وأضاف 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الأوّل لهومنتمن مقابل 4 هزائم، فرفع رصيده إلى 6 نقاط، أمّا فريق هوبس فتلقى خسارته الرابعة مقابل فوز وحيد وبات رصيده 6 نقاط أيضًا.

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